Emirhan İlkhan: 'Sevinmek istemedim'

Başakşehir'de Emirhan İlkhan, Başakşehir karşılaşmasının ardından konuştu.



1-1 biten maçta takımına puanı getiren golü atan Emirhan, maçın ardından şu sözleri kullandı;



"Bir puan Avrupa yolunda bizim için önemli ama 3 puan almak isterdik. İlk 5 dakika iyiydik ama sonrasın Beşiktaş bir gol buldu duran toptan. O kadar insanın içinde gol atacağımı hissettim. Gol atmak güzel bir duygu. Beşiktaş'a attığım için sevinmek istemedim. Arkadaşlarım golümü kutladı ben de onlara eşlik ettim."





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