Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Emir Ortakaya'ya 1. Lig'den bir talip çıktı.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ümraniyespor, 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.İstanbul ekibinin, bu transfer için Fenerbahçe ile kısa süre içerisinde temasa geçmesi bekleniyor.Ümraniyespor ayrıca Fenerbahçe'den Burak Kapacak ile de ilgileniyor.Fenerbahçe, Emir'in gelişimi için oyuncunun kiralık olarak gitmesine sıcak bakıyor.Emir Ortakaya, geçen sezonu da kiralık olarak 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de geçirmişti.19 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.