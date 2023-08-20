Emir Ortakaya'ya 1. Lig'den talip!

Fenerbahçe transfer haberleri: 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Fenerbahçe'den Emir Ortakaya'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Emir Ortakaya'ya 1. Lig'den talip!
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20 Ağustos 2023 23:13
Son güncelleme 20 Ağustos 2023 23:19
Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Emir Ortakaya'ya 1. Lig'den bir talip çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ümraniyespor, 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

İstanbul ekibinin, bu transfer için Fenerbahçe ile kısa süre içerisinde temasa geçmesi bekleniyor.

Ümraniyespor ayrıca Fenerbahçe'den Burak Kapacak ile de ilgileniyor.

FENERBAHÇE SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe, Emir'in gelişimi için oyuncunun kiralık olarak gitmesine sıcak bakıyor.

Emir Ortakaya, geçen sezonu da kiralık olarak 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de geçirmişti.

19 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 


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