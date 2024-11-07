Emery: 'Hayatımda gördüğüm en büyük hata'

Club Brugge'nin kazandığı ilginç penaltı ve Vanaken'in golü. 👀 pic.twitter.com/kntPAEXbkR



— Sporxtv (@sporxtv) November 6, 2024

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ye 1-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından konuştu.İspanyol teknik adam, Tyrone Mings'in penaltıya neden hatasıyla ilgili,dedi.Aynı hatanın bir kez daha tekrarlanmayacağını söyleyen Emery,ifadelerini kullandı.Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile karşılaşan Aston Villa, mücadeleden 1-0'ık yenilgiyle ayrılmıştı.Karşılaşmanın 51. dakikasında Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez, aut atışında topu oyuna soktu. Tyrone Mings ise oyunun başlamadığını düşünerek topu eline aldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Aston Villa, penaltıdan yediği golle Club Brugge'ye 1-0 kaybetti.