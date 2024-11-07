Emery: "Hayatımda gördüğüm en büyük hata"

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Club Brugge maçında Tyrone Mings'in neden olduğu penaltı için, "Hayatımda gördüğüm en büyük hata." dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Emery: 'Hayatımda gördüğüm en büyük hata'
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07 Kasım 2024 17:20
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ye 1-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

İspanyol teknik adam, Tyrone Mings'in penaltıya neden hatasıyla ilgili, "Kariyerim boyunca gördüğüm en büyük hata. Bunu hemen unutmalıyız." dedi.

Aynı hatanın bir kez daha tekrarlanmayacağını söyleyen Emery, "Hayatım boyunca böyle bir hata sadece bu maçta oldu. Bir daha asla olmayacak. Gerçekten hayatımda bir daha olacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

NELER OLDU?

Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile karşılaşan Aston Villa, mücadeleden 1-0'ık yenilgiyle ayrılmıştı.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez, aut atışında topu oyuna soktu. Tyrone Mings ise oyunun başlamadığını düşünerek topu eline aldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Aston Villa, penaltıdan yediği golle Club Brugge'ye 1-0 kaybetti.

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