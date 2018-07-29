Emektar golcü Pizarro yeniden Werder'e transfer oldu!

Claudio Pizarro, 4. kez Werder Bremen'e döndü.Almanya Bundesliga ekiplerindein Werder Bremen, belirli aralıklarla kadrosuna kattığı ex golcüsü Claudio Pizarro ile yeniden anlaşmaya vardı.Yeşil-beyazlı ekibin CEO'su Frank Baumann, yaptığı açıklamada Pizarro ille son haftalarda temasta olduğunu, Paraguaylı golcünün futbol yaşantısını burada noktalamak istediğini aktardı.Pizarro ise yaptığı açıklamada oldukça mutlu olduğunu ifade etti ve, ''Bir kez daha Avrupa'ya adım attığım kulüpte olmaktan dolayı son derece mutluyum. Deneyimlerimi paylaşmayı dört gözle bekliyorum.'' dedi.Son olarak Köln formasıyla yeşil sahalarda boy göstere Pizarro bu transfer ile 5. kez Werder Bremen'e geri dönüş yapmış oldu.Claudio Pizarro, ilk olarak 99/00 sezonunda Alianza Lima takımından Werder Bremen'e 1.5 milyon euroya transfer olmuştu.Ardından Bayern Münih ve Chelsea formaları giyen Pizarro'nun 2. Werder seferi 08/09 sezonunda gerçekleşti.Yeşil-beyazlı ekipten yeniden Chelsea'ye kiralık giden Pizarro, 08/10 sezonunda 3. kez Werder Bremen'e geçti.Chelsea'de geçirdiği 1 sezonun ardından 09/10 'da 2 milyon euroya 4. Werde Bremen'e tekrar döndü.Pizarro, 12/13 sezonunda Bayern Münih'in yolunun tekrar tutarken, 15/16 sezonunda Werder Bremen'e bir daha dönüş yaşadı.Paraguaylı golcü son olarak geçtiğimiz sezon Köln'de forma giyiyordu, yeni takımı yeniden Werder Bremen oldu.