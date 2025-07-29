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Embiid'in 76ers'taki geleceği belirsiz; ayrılık kapıda mı?

Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey'nin haberine göre, Philadelphia 76ers'ın yıldız pivotu Joel Embiid, kulüpteki son dönemini yaşıyor olabilir.

calendar 29 Temmuz 2025 12:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Embiid'in 76ers'taki geleceği belirsiz; ayrılık kapıda mı?
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Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey'nin haberine göre, Philadelphia 76ers'ın yıldız pivotu Joel Embiid, kulüpteki son dönemini yaşıyor olabilir.

Sirius XM NBA Radio'ya konuşan Pompey, "Joel bunun sonunun yaklaştığını hissediyor olabilir," diyerek yıldız oyuncunun kulüpteki geleceğiyle ilgili endişelere dikkat çekti.

2024-25 sezonunda yalnızca 19 maça çıkan Embiid, tekrar eden diz problemleri nedeniyle nisan ayında ameliyat olmuştu. Üç yılda ikinci kez sezonu erken kapatan Embiid, sakatlık dışında liderlik vasıflarıyla da sık sık eleştirildi.


Kasım ayında bir gazeteciyle tartışması nedeniyle üç maç ceza alan yıldız pivot, aynı dönemde Tyrese Maxey'nin takım toplantısında kendisini "sürekli geç kalmakla" suçladığı da öne sürüldü.

Geçtiğimiz yıl 193 milyon dolarlık üç yıllık bir uzatma imzalayan Embiid'in kontratı 2029'a kadar sürüyor olsa da kulüp içindeki kültürden duyduğu rahatsızlıklar artık su yüzüne çıkmış durumda. Pompey, "Kim gelirse gelsin, kültür değişmiyor," diyerek Embiid'in bu durumdan hoşnut olmadığını belirtti.

9 sezonda sadece 452 maça çıkan Embiid, birçok yılın önemli bölümünü sakatlıklarla kaçırdı. 31 yaşındaki oyuncu, artık elit seviyede ne kadar daha devam edebileceğini sorguluyor olabilir.

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