Lig bünyesindeki birçok kişinin, Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid'in takımdan "er ya da geç takasını isteyeceğine" inandığı iddia edildi.



Sixers, James Harden ve basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey arasındaki sürtüşme nedeniyle bu yaz birçok kez gündemde yer almıştı.



Harden, kontratının son sezonundaki opsiyonu kullanmış, ancak Morey ve organizasyonla ilişkisinin onarılabilir olduğuna inanmadığını belirterek takasını istediğini söylemişti.



Yahoo Sports'tan Vincent Goodwill şunları yazdı:



"Embiid herkesin önünde tüm doğru şeyleri söylemiş olsa da, 76ers ile şimdiye dek yaşadığı deneyiminde biraz yorulmuş olabilir. Morey sadece son birkaç yıldan sorumlu, ancak toplamda ligdeki pek çok kişi Embiid'in er ya da geç ayrılmak isteyeceğine inanıyor. Morey'nin gizlice tam bir yeniden yapılanma sürecine girmek istediğine inanılıyor."



Embiid, son birkaç sezondur ligin en iyi oyuncularından biri olmuş, ancak Sixers ile beklenen playoff başarısını elde edememişti.



2022-23 sezonunda Embiid, Sixers'ı Doğu Konferansı'nda 3. sıraya taşıyarak kariyerinin ilk MVP ödülünü kazanmıştı.



