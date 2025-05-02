Elijah Bryant: "Özel bir performanstı"

Anadolu Efes'te Elijah Bryant, Panathinaikos karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Elijah Bryant: 'Özel bir performanstı'
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02 Mayıs 2025 23:08

Anadolu Efes'te Elijah Bryant, sahalarında Panathinaikos'u 85-82 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖZEL BİR PERFORMANSTI"

Karşılaşmayı değerlendiren Bryant, "Özel bir performanstı. Her maç belli inançla oynamaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarıma güveniyorum, takım arkadaşlarım bana güveniyor." dedi.

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