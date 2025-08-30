30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
19:00
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
19:00
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
19:00
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
19:00
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
16:30
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
16:30
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
16:30
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
16:30
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
19:30
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
14:30
30 Ağustos
M. United-Burnley
17:00
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
17:00
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
17:00
30 Ağustos
Wolves-Everton
17:00
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
19:30
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
18:00
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
20:00
30 Ağustos
Girona-Sevilla
20:30
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
19:30
30 Ağustos
Parma -Atalanta
19:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
18:00
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
20:00
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
17:30
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
19:45
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

Elif Şahin: "Set vermeden bitiren tek takımız"

Milli voleybolcular Aslı Kalaç ve Elif Şahin, Slovenya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 30 Ağustos 2025 14:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Elif Şahin: 'Set vermeden bitiren tek takımız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Milli voleybolcular Aslı Kalaç ve Elif Şahin, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda karşılaşacakları Slovenya maçını kazanacaklarına inandıklarını belirtti.

Aslı Kalaç ve Elif Şahin, Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda 1 Eylül Pazartesi günü oynanacak Slovenya maçı öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Aslı Kalaç, organizasyonunda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile E Grubu'nda yaptıkları maçların iyi geçtiğini ve set vermeden son 16 turuna yükseldiklerini anımsattı.


Üç maçı da kazanmanın kendilerine öz güven aşıladığını belirten Aslı Kalaç, "Şimdi sırada çok önemli maçlar var. Geri dönüşü olmayan maçlar diyebiliriz. Turnuvanın en önemli kısmına geldik. Bangkok'a geldiğimizden beri odağımız tamamıyla Slovenya maçı oldu. Umuyoruz ki o maçı da güzel atlatacağız. Slovenya maçını kazandığımız takdirde ABD-Kanada maçının kazananıyla eşleşeceğiz. İki tane kritik maçımız var. Onlar için hazırlanmaya başladık. Umuyorum o maçlarda da gülen taraf biz olacağız." diye konuştu.

Aslı Kalaç, organizasyona başlayan 32 takımdan set kaybetmeyen yoluna devam eden tek ülkenin Türkiye olduğunun hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Çok çalıştık. Turnuvaya da iyi bir başlangıç yaptık. Milletler Ligi'nden Dünya Şampiyonası'na gelene kadar her gün antrenman yaptık. Antrenmandan sonra istatistikleri inceledik. Neye dikkat etmemiz gerektiğine çalışarak ilerledik. Bunun verimini de şu an alıyoruz. Umuyorum turnuva sonuna kadar maç maç daha da gelişeceğiz. Çünkü turnuvalar uzun soluklu olduğu için ilk maç ile son maç arasında fark olabiliyor. Biz de turnuva takımıyız. Umuyorum her maç daha da üstüne koyarak ilerleyeceğiz."

Son 16 turunda karşılaşacakları Slovenya'nın D Grubu'nda ikinci olmasını beklemediklerini aktaran Aslı Kalaç, "Beklediğimiz takım Çekya'ydı. Slovenya maçının nasıl bir karşılaşma olacağını hep beraber göreceğiz. Slovenya için taktik çalışmalarına başladık." dedi.

"SET VERMEDEN BİTİREN TEK TAKIM BİZİZ"

Milli takımın pasörü Elif Şahin de grup maçlarında üçte üç yaparak iyi iş çıkardıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu maçlarda 9 set alıp, hiç set vermeden bitiren tek takım biziz. Gerçekten bunun için çok çalıştık. Şampiyona tarihinde grubumuzu ilk defa yenilgisiz tamamladık. Ne mutlu bize. Yeniden bir ilk yazmak güzel bir şey. Şimdi önümüzde Slovenya maçı var. Onların gerçekten birkaç iyi oyuncusu var. Slovenya'ya çalışmaya başladık. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
