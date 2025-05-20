20 Mayıs
M.City-Bournemouth
22:00
20 Mayıs
C.Palace-Wolves
22:00
21 Mayıs
River Plate-Club Atletico Platense
02:30
20 Mayıs
HJK-SJK
18:00
20 Mayıs
Aasane-Viking
19:00
20 Mayıs
Egersund-Sarpsborg 08
19:00
20 Mayıs
Bryne-KFUM
19:00
20 Mayıs
Stabaek-Mjoendalen
19:00
20 Mayıs
Aalesund-Hamarkameratene
19:00
20 Mayıs
Kongsvinger-Rosenborg
21:00
20 Mayıs
FC Den Bosch-Telstar
21:00

Edwards: "Sadece basketbolcuyum, lider değilim"

Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards, Batı Konferansı Finalleri öncesinde takımın odak noktaları, savunma kimliği ve soyunma odası dinamiklerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

calendar 20 Mayıs 2025 10:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Edwards: 'Sadece basketbolcuyum, lider değilim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards, Batı Konferansı Finalleri öncesinde takımın odak noktaları, savunma kimliği ve soyunma odası dinamiklerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Oklahoma City Thunder ile eşleşmeden önce konuşan Edwards, aradaki boşlukta canlı antrenmanlarla tempoda kalmanın önemine dikkat çekti: "Tam zamanlı antrenmanlar yapıyoruz. Sahada yukarı aşağı koşmak çok önemli. Hazır olmak için en iyi yol bu."

Geçen yılın konferans finali deneyiminin bu yıla çok da bir faydası olmadığını ifade eden Edwards, "Geçen yılın bir getirisi yok. Bu yıl sadece daha iyi hazırlanmak istiyoruz," dedi.

Edwards, Julius Randle'ın fiziksel oyununu da övdü: "Savunmada temas ediyor, biraz itiyor, ama bu playoff ve hakemler buna müsaade ediyor. Bu bizim için çok iyi oldu."

23 yaşındaki yıldız oyuncu, kendisini takım lideri olarak görmediğini belirtti: "Sadece kendim gibi davranıyorum. Kendimi lider olarak görmüyorum."

Koç Chris Finch'in savunmaya verilen önemi önceliklendirdiğini söyleyen Edwards, "Savunmada durdurduğumuz sürece, hücumda ne yaparsak yapalım sorun olmuyor," dedi.

Minnesota'nın önceki sezonda lig lideri olan savunması, bu playofflarda da üst düzey performans sergiliyor. Edwards, şu anda odaklarının topa baskı ve savunma boşluklarını kapatma üzerine olduğunu söyledi.

Ayrıca takımın hücum çeşitliliğine dikkat çekerek, "Sahada sekiz oyuncumuz var ve hepsi pozisyon yaratabiliyor. Bu, sadece bana ya da Randle'a bağlı olmadığımız anlamına geliyor," ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada aktif olmadığını belirten Edwards, taraftar desteğini yalnızca Target Center'daki maçlarda hissettiğini söyledi: "Pek bir şey görmüyorum açıkçası."

Minnesota, konferans finali serisine Çarşamba günü Paycom Center'da oynanacak ilk maçla başlayacak.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.