Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards, Batı Konferansı Finalleri öncesinde takımın odak noktaları, savunma kimliği ve soyunma odası dinamiklerine dair önemli açıklamalarda bulundu.



Oklahoma City Thunder ile eşleşmeden önce konuşan Edwards, aradaki boşlukta canlı antrenmanlarla tempoda kalmanın önemine dikkat çekti: "Tam zamanlı antrenmanlar yapıyoruz. Sahada yukarı aşağı koşmak çok önemli. Hazır olmak için en iyi yol bu."



Geçen yılın konferans finali deneyiminin bu yıla çok da bir faydası olmadığını ifade eden Edwards, "Geçen yılın bir getirisi yok. Bu yıl sadece daha iyi hazırlanmak istiyoruz," dedi.



Edwards, Julius Randle'ın fiziksel oyununu da övdü: "Savunmada temas ediyor, biraz itiyor, ama bu playoff ve hakemler buna müsaade ediyor. Bu bizim için çok iyi oldu."



23 yaşındaki yıldız oyuncu, kendisini takım lideri olarak görmediğini belirtti: "Sadece kendim gibi davranıyorum. Kendimi lider olarak görmüyorum."



Koç Chris Finch'in savunmaya verilen önemi önceliklendirdiğini söyleyen Edwards, "Savunmada durdurduğumuz sürece, hücumda ne yaparsak yapalım sorun olmuyor," dedi.



Minnesota'nın önceki sezonda lig lideri olan savunması, bu playofflarda da üst düzey performans sergiliyor. Edwards, şu anda odaklarının topa baskı ve savunma boşluklarını kapatma üzerine olduğunu söyledi.



Ayrıca takımın hücum çeşitliliğine dikkat çekerek, "Sahada sekiz oyuncumuz var ve hepsi pozisyon yaratabiliyor. Bu, sadece bana ya da Randle'a bağlı olmadığımız anlamına geliyor," ifadelerini kullandı.



Sosyal medyada aktif olmadığını belirten Edwards, taraftar desteğini yalnızca Target Center'daki maçlarda hissettiğini söyledi: "Pek bir şey görmüyorum açıkçası."



Minnesota, konferans finali serisine Çarşamba günü Paycom Center'da oynanacak ilk maçla başlayacak.



