Edin Dzeko sezona bomba gibi başladı

Fenerbahçe'de sezon başında geleceği tartışılan 38 yaşındaki futbolcu Edin Dzeko lige fırtına gibi başladı.
Boşnak golcü, takımının Rizespor karşısında takımının ikinci golünü attı.
Dzeko, bu golle birlikte bu sezon çıktığı yedinci maçta 7. golünü kaydetti.
Deneyimli oyuncunun ayrıca 1 de asisti bulunuyor.
Boşnak golcü, takımının Rizespor karşısında takımının ikinci golünü attı.
Dzeko, bu golle birlikte bu sezon çıktığı yedinci maçta 7. golünü kaydetti.
Deneyimli oyuncunun ayrıca 1 de asisti bulunuyor.
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