Edin Dzeko sezona bomba gibi başladı

Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, Rizespor karşısında attığı golle bu sezon yedinci maçında 7. golünü kaydetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Edin Dzeko sezona bomba gibi başladı
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25 Ağustos 2024 23:08
Fenerbahçe'de sezon başında geleceği tartışılan 38 yaşındaki futbolcu Edin Dzeko lige fırtına gibi başladı.

Boşnak golcü, takımının Rizespor karşısında takımının ikinci golünü attı.

Dzeko, bu golle birlikte bu sezon çıktığı yedinci maçta 7. golünü kaydetti.

Deneyimli oyuncunun ayrıca 1 de asisti bulunuyor.

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