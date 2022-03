Edgar Ie: 'Trabzonspor beni yarı yolda bıraktı'

Trabzonspor'da sakatlık geçirdikten sonra sözleşmesi fesh edilen Edgar Ie flaş açıklamalarda bulundu.



İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'ya konuşan Edgar Ie, Trabzonspor'un kendisini yarı yolda bıraktığını söyleyerek ülkesinde ameliyat olmayı tercih ettiği için ortada kaldığını söyledi.



"YA TÜRKİYE YA DA SÖZLEŞMEMİ FESH EDECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"



Gine Bissaulu 27 yaşındaki stoper açıklamasında "Orada mutluydum, her şey yolunda gidiyordu. Sakatlanana kadar oynuyordum. Bana Türkiye'de ameliyat olmam gerektiğini söylediler ama ben Portekiz'de ameliyat olmayı tercih ettim. Önce onay verdiler ama sonra ya Türkiye'de olacağımı ya da sözleşmemi feshedeceklerini söylediler. Türkçe bilmediğim ya da İngilizcem iyi olmadığı için kendimi rahat hissetmedim ve bir tercümanla gittim. Ülkemde ameliyat olmayı tercih ettim. Bunu anlamadılar. Beni yarı yolda bıraktılar." sözlerini kullandı.



"ARKADAŞLARIM VE TARAFTARLARA EN İYİSİNİ DİLİYORUM"



Trabzonspor'la sözleşmesini fesh etmeden önde yeni sözleşme üzerinde görüştüklerini söyleyen Edgar, "Futbolun acı gerçeği. Üstelik sakatlanmadan önce sözleşmemi yenilemek üzereydim. Şu anda iyileşmeye odaklandım. Şanslıyım ki her şey yolunda gidiyor ve iki ay içinde hazır olmayı umuyorum. Orada her şey iyi gidiyordu. Takım arkadaşlarım ve taraftarlar için en iyisini diliyorum." açıklamasını yaptı.



BARCELONA - GALATASARAY YORUMU



Bir dönem Barcelona B takımının forması giyen Edgar Ie, Galatasaray eşleşmesinin sorulması üzerine "Şu anda iyi durumda değiller. Lig sıralamasında bu görülebilir. Teknik direktörü değiştirdiler ve Barcelona bundan avantaj sağlayabilir. İşler yolunda gitmediği için orta sıralardalar." açıklamasını yaptı.



KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ÖVGÜLER



İspanyol gazetesine verdiği demeçte Galatasaray'ın en tehlikeli oyuncusu olarak Kerem Aktürkoğlu'nu gösteren Edgar, "Çok yetenekli ve hızlı bir kanat oyuncusu. Kontra ataklara iyi çıkıyor, çok genç ve tekniği de çok iyi" sözlerini kullandı.





