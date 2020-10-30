Eddie Newton: "Başarı şimdi değerlendirilmez"

Trabzonspor teknik direktörü Eddie Newton, 3-1 öne geçtikleri maçta Kasımpaşa'ya 4-3 yenilmelerini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eddie Newton: 'Başarı şimdi değerlendirilmez'
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30 Ekim 2020 22:34
Trabzonspor teknik direktörü Eddie Newton, Kasımpaşa yenilgisini değerlendirdi.

Eddie Newton açıklamasında; "Bu sonucun nedeni hatalar, basitçe söylemek gerekirse. Topu bu kadar kolay verirseniz sonucu görürsünüz. 4 büyük hata yaptık, golleri yedik. Bu kadar basit hatalar yapamazsınız. Yaparsanız cezasını çekersiniz. Bu kadar basit." dedi.

İngiliz hoca sözlerinin devamında; "'Başarı' sezonun sonunda değerlendirilir. Henüz sezonun başındayız. Yapmamamız gereken hatalar var. Bunların sonuçlarını görüyoruz. Başarı ya da başarısız demek için sezon sonunu beklemelisiniz." dedi.



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