Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi Dinamo Moskova

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. tur üçüncü maçında perşembe günü Rusya temsilcisi Dinamo Moskova ile karşılaşacak.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Eczacıbaşı VitrA, gruptaki ilk maçında Allianz MTV Stuttgart'ı 3-2 mağlup etmişti. Dinamo Moskova da Lokomotiv Kaliningrad'ı aynı skorla yendi.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Eczacıbaşı VitrA, gruptaki ilk maçında Allianz MTV Stuttgart'ı 3-2 mağlup etmişti. Dinamo Moskova da Lokomotiv Kaliningrad'ı aynı skorla yendi.