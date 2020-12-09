Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi Dinamo Moskova

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. tur üçüncü maçında Dinamo Moskova ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; eczacibasisporkulubu.org.tr
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Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi Dinamo Moskova
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09 Aralık 2020 14:11
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. tur üçüncü maçında perşembe günü Rusya temsilcisi Dinamo Moskova ile karşılaşacak.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Eczacıbaşı VitrA, gruptaki ilk maçında Allianz MTV Stuttgart'ı 3-2 mağlup etmişti. Dinamo Moskova da Lokomotiv Kaliningrad'ı aynı skorla yendi. 



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