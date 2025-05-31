Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen Kanadalı milli orta oyuncu Emily Maglio'yu kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmalarının sürdüğü turuncu-beyazlı takımın orta oyuncu rotasyonuna Emily Maglio'nun dahil edildiği bildirildi.Açıklamada,ifadeleri kullanıldı.Görüşlerine yer verilen Maglio,değerlendirmesinde bulundu.Kanada Milli Takımı'nın da formasını giyen 1,91 metre boyundaki Emily Maglio, kariyerine Hawaii Üniversitesi'nde başlayarak Bisonte Firenze, Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları ve Levallois Paris Saint-Cloud takımlarında oynadı. Son olarak Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Beşiktaş'ta forma giyen Kanadalı voleybolcu, gelecek sezondan itibaren Eczacıbaşı Dynavit'te mücadele edecek.