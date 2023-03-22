Eczacıbaşı Dynavit, yarı final bileti için sahneye çıkıyor

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 23 Mart Perşembe günü Polonya temsilcisi Developres'i konuk edecek.



Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.



Turuncu-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta Polonya'da karşılaştığı rakibini 3-1 mağlup ederek yarı final için avantaj sağladı. Eczacıbaşı Dynavit, sahasında oynayacağı maçı 3-2 kaybetse dahi yarı final biletini alan taraf olacak.



E Grubu'nda çıktığı 6 maçı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, direkt olarak çeyrek finale yükseldi.



Polonya ekibi Developres ise A Grubu'nda 6 maçta 4 galibiyetle 2. sırayı aldı ve play-off turunda Fransa'nın Volero Le Cannet takımını eleyerek Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.





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