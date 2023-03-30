Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'ya set vermedi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Eczacıbaşı, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; eczacibasisporkulubu.org.tr
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Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'ya set vermedi
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30 Mart 2023 20:47
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Salon: Aksaray

Hakemler: Burhan İlhan, Halid Cerit

Kuzeyboru: Ezgi Bektaş, Klimets, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Sabriye Dikmen, Nursevil Aydınlar (Dilek Kınık, Paskova)

Eczacıbaşı Dynavit: Boskoviç, Heyrman Laura, Saliha Şahin, Ognjenoviç Maja, Hande Baladın, Jack-Kısal (Simge Aköz)

Setler: 15-25, 16-25, 18-25

Süre: 68 dakika (21, 21, 26)

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