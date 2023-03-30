Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'ya set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
Salon: Aksaray
Hakemler: Burhan İlhan, Halid Cerit
Kuzeyboru: Ezgi Bektaş, Klimets, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Sabriye Dikmen, Nursevil Aydınlar (Dilek Kınık, Paskova)
Eczacıbaşı Dynavit: Boskoviç, Heyrman Laura, Saliha Şahin, Ognjenoviç Maja, Hande Baladın, Jack-Kısal (Simge Aköz)
Setler: 15-25, 16-25, 18-25
Süre: 68 dakika (21, 21, 26)
Hakemler: Burhan İlhan, Halid Cerit
Kuzeyboru: Ezgi Bektaş, Klimets, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Sabriye Dikmen, Nursevil Aydınlar (Dilek Kınık, Paskova)
Eczacıbaşı Dynavit: Boskoviç, Heyrman Laura, Saliha Şahin, Ognjenoviç Maja, Hande Baladın, Jack-Kısal (Simge Aköz)
Setler: 15-25, 16-25, 18-25
Süre: 68 dakika (21, 21, 26)
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