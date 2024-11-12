Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Palmberg'e karşı!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında çarşamba günü deplasmanda Almanya'nın SSC Palmberg takımıyla karşılaşacak.
Palmberg Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.
Müsabakayı Polonyalı hakem Maciej Twardowski ve İtalyan hakem Andrea Puecher yönetecek.
Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki ilk maçında Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'ı 3-0 yenmişti.
Palmberg Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.
Müsabakayı Polonyalı hakem Maciej Twardowski ve İtalyan hakem Andrea Puecher yönetecek.
Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki ilk maçında Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'ı 3-0 yenmişti.