E-Spor'da Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Bu lig çok gerçekçi olmuş! 😂



FIFA takımımız eSüperLig'in dördüncü haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti! 🔥#GSWIN💛❤️ #LionKinGS 🦁 pic.twitter.com/KwM2fSNXNL



— Galatasaray Espor (@GSEsports) March 24, 2023

TFF'nin düzenlediği eSüper Lig turnuvasında FIFA23 oyunu üzerinden oynanan maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray, maçın ardından sosyal medyada Fenerbahçe'ye bir göndermede bulundu.Süper Lig'de oynanan ve Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğü ile sona eren maçı hatırlatan sarı kırmızılılar, "Bu lig çok gerçekçi olmuş" ifadeleri ile bir paylaşımda bulundu.İşte o paylaşım;