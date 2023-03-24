E-Spor'da Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme

TFF'nin düzenlediği eSüper Lig turnuvasında FIFA23 oyunu üzerinden oynanan maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray, maçın ardından sosyal medyada Fenerbahçe'ye bir göndermede bulundu.
Süper Lig'de oynanan ve Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğü ile sona eren maçı hatırlatan sarı kırmızılılar, "Bu lig çok gerçekçi olmuş" ifadeleri ile bir paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım;
Süper Lig'de oynanan ve Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğü ile sona eren maçı hatırlatan sarı kırmızılılar, "Bu lig çok gerçekçi olmuş" ifadeleri ile bir paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım;
Bu lig çok gerçekçi olmuş! 😂
FIFA takımımız eSüperLig'in dördüncü haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti! 🔥#GSWIN💛❤️ #LionKinGS 🦁 pic.twitter.com/KwM2fSNXNL
— Galatasaray Espor (@GSEsports) March 24, 2023
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