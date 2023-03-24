E-Spor'da Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme

TFF'nin organize ettiği eSüper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray, sosyal medyada çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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E-Spor'da Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme
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24 Mart 2023 19:47
TFF'nin düzenlediği eSüper Lig turnuvasında FIFA23 oyunu üzerinden oynanan maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray, maçın ardından sosyal medyada Fenerbahçe'ye bir göndermede bulundu.

Süper Lig'de oynanan ve Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğü ile sona eren maçı hatırlatan sarı kırmızılılar, "Bu lig çok gerçekçi olmuş" ifadeleri ile bir paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım; 

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