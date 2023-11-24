Sırbistan Milli Takımı Kaptanı Dusan Tadic'in Bulgaristan maçı öncesi takıma yaptığı konuşma sosyal medyadan yayınlandı. Takım, bu konuşmanın ardından motive bir şekilde sahaya çıktı ve Euro 2024 vizesi aldı. Sarı-lacivertliler, Tadic'in Fenerbahçe'de de bu tür coşku veren konuşmalar yaptığı, soyunma odasının liderlerinden biri olduğunu ifade etti.
"NEREYE GELDİKLERİNİ GÖSTERELİM"
Büyük ilgi gören ve beğenilen videoda Kaptan Tadic'in Sırbistanlı futbolculara, "Arkadaşlar tam gaz. Başlangıçtan bitişe kadar maksimum konsantrasyon. Hesaplamalar ya da başka bir şey beni ilgilendirmiyor. Bu takımın birlikteliği var. Başlangıçtan itibaren nereye geldiklerini gösterelim. Litvanya maçında olduğu gibi... 1 gol, 2 gol.. İleriye gidiyoruz. Durmak yok. Başlangıçtan itibaren kimin patron olduğu biliniyor" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli takımın uzun süredir bu tip bir lidere ihtiyacı bulunduğunu dile getiren kulüp yetkilileri, Dzeko ile birlikte Fenerbahçe'deki bu boşluğu doldurduklarını dile getirdi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Dusan Tadic, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 8 gol attı, 4 asist yaptı.
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
35 yaşındaki Sırp yıldız, milli formayla ise çıktığı 104 maçta 22 gol kaydetti ve 40 asiste imza attı.
"NEREYE GELDİKLERİNİ GÖSTERELİM"
Büyük ilgi gören ve beğenilen videoda Kaptan Tadic'in Sırbistanlı futbolculara, "Arkadaşlar tam gaz. Başlangıçtan bitişe kadar maksimum konsantrasyon. Hesaplamalar ya da başka bir şey beni ilgilendirmiyor. Bu takımın birlikteliği var. Başlangıçtan itibaren nereye geldiklerini gösterelim. Litvanya maçında olduğu gibi... 1 gol, 2 gol.. İleriye gidiyoruz. Durmak yok. Başlangıçtan itibaren kimin patron olduğu biliniyor" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli takımın uzun süredir bu tip bir lidere ihtiyacı bulunduğunu dile getiren kulüp yetkilileri, Dzeko ile birlikte Fenerbahçe'deki bu boşluğu doldurduklarını dile getirdi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Dusan Tadic, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 8 gol attı, 4 asist yaptı.
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
35 yaşındaki Sırp yıldız, milli formayla ise çıktığı 104 maçta 22 gol kaydetti ve 40 asiste imza attı.