Sırbistan Milli Takımı Kaptanı Dusan Tadic'in Bulgaristan maçı öncesi takıma yaptığı konuşma sosyal medyadan yayınlandı. Takım, bu konuşmanın ardından motive bir şekilde sahaya çıktı ve Euro 2024 vizesi aldı.Büyük ilgi gören ve beğenilen videoda Kaptan Tadic'in Sırbistanlı futbolculara,ifadelerini kullandı.Sarı-lacivertli takımın uzun süredir bu tip bir lidere ihtiyacı bulunduğunu dile getiren kulüp yetkilileri,dile getirdi.Dusan Tadic, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 8 gol attı, 4 asist yaptı.35 yaşındaki Sırp yıldız, milli formayla ise çıktığı 104 maçta 22 gol kaydetti ve 40 asiste imza attı.