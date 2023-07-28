Dusan Tadic: ''Bunun için Fenerbahçe'ye geldim'

Fenerbahçe'nin bu sezonki flaş transferlerinden biri olan Dusan Tadic tek maçta herkesi kendisine hayran bıraktı. Sırp futbolcunun Zimbru sınavındaki profesyonelliği, takıma olan aidiyeti ve liderliği en az saha içi oyunu kadar etkileyiciydi.
Sırp yıldız Milliyet'e yaptığı değerlendirmede "Bunun için Fenerbahçe'ye geldim" ifadelerini kullandı.
Aslında maç başlamadan önce dikkatleri çeken çok önemli bir detay vardı. Tadic maç öncesi verilecek takım fotoğrafı için organizasyonu bizzat kendisi yaptı. Sanki yıllardır sarı - lacivertli forma altındaymış gibi hiçbir yabancılık çekmedi. Tüm takımı topladı.
Fotoğrafta kimin nerede duracağını organize etti. Yanına gelen Osayi'ye yanlış ayağı üzerinde durduğunu ifade edip, bunu düzeltmesini istedi, simetriyi sağladı. Fotoğrafın ardından sahadaki yerlerini ve pozisyonlarını alan takım arkadaşlarının yanına tek tek giderek başarı diledi. Kısa motivasyon konuşmaları yaptı.
Maçın ardından kısa bir sohbette bulunduğumuz Sırp futbolcuya bu durumu sorduk... "Daha maç başlamadan ilk mücadelen öncesinde tüm kontrolü eline aldın" dedik. Tadic de, "Bunun için buradayım zaten" cevabını vererek görevinin ve misyonunun farkında olduğunun altını çizdi.
ARANAN İSİM BULUNDU
Yaptığı iki asistin yanı sıra neredeyse tüm atakların başlangıcında olan Tadic köşe vuruşu kullanmaya giderken tribünlerin hareketlenmesini isteyerek taraftarla da sıcak bir diyalog kurdu.
Ferdi'nin golü sonrası tüm takımı sevince çağırdı. İlk gol sonrası İsmail Kartal'ın yanına giderek durum değerlendirmesi yaptı. Topu oyuna bir an önce sokmak istemesine rağmen top toplayıcının ağır kalmasına kızdı. Sürekli top istedi.
Herkesi yönlendirdi. Bu ve bunun gibi maç içindeki birçok detay taraftarın Tadic'e hayran kalmasını sağladı. Doksan dakikanın bitiminde "yıllardır aranan oyuncu" yorumlarının yapılmasını sağladı.
Sırp yıldız Milliyet'e yaptığı değerlendirmede "Bunun için Fenerbahçe'ye geldim" ifadelerini kullandı.
Aslında maç başlamadan önce dikkatleri çeken çok önemli bir detay vardı. Tadic maç öncesi verilecek takım fotoğrafı için organizasyonu bizzat kendisi yaptı. Sanki yıllardır sarı - lacivertli forma altındaymış gibi hiçbir yabancılık çekmedi. Tüm takımı topladı.
Fotoğrafta kimin nerede duracağını organize etti. Yanına gelen Osayi'ye yanlış ayağı üzerinde durduğunu ifade edip, bunu düzeltmesini istedi, simetriyi sağladı. Fotoğrafın ardından sahadaki yerlerini ve pozisyonlarını alan takım arkadaşlarının yanına tek tek giderek başarı diledi. Kısa motivasyon konuşmaları yaptı.
Maçın ardından kısa bir sohbette bulunduğumuz Sırp futbolcuya bu durumu sorduk... "Daha maç başlamadan ilk mücadelen öncesinde tüm kontrolü eline aldın" dedik. Tadic de, "Bunun için buradayım zaten" cevabını vererek görevinin ve misyonunun farkında olduğunun altını çizdi.
ARANAN İSİM BULUNDU
Yaptığı iki asistin yanı sıra neredeyse tüm atakların başlangıcında olan Tadic köşe vuruşu kullanmaya giderken tribünlerin hareketlenmesini isteyerek taraftarla da sıcak bir diyalog kurdu.
Ferdi'nin golü sonrası tüm takımı sevince çağırdı. İlk gol sonrası İsmail Kartal'ın yanına giderek durum değerlendirmesi yaptı. Topu oyuna bir an önce sokmak istemesine rağmen top toplayıcının ağır kalmasına kızdı. Sürekli top istedi.
Herkesi yönlendirdi. Bu ve bunun gibi maç içindeki birçok detay taraftarın Tadic'e hayran kalmasını sağladı. Doksan dakikanın bitiminde "yıllardır aranan oyuncu" yorumlarının yapılmasını sağladı.