Dusan Tadic, Alex de Souza'yı hatırlatıyor

Fenerbahçe sosyal medya hesabından Dusan Tadic'in yapay zekayla üretilmiş görselini paylaştı ve "Görüş, hassasiyet ve bir adım önde olmak. Dusan sadece oyunu oynamıyor; oyuna hükmediyor. Asist kralı" yorumunda bulundu. Tadic, ilerleyen yaşına rağmen performansıyla takımını iki sezondur sırtlıyor.
DOUBLE-DOUBLE YAPMAYA DEVAM EDİYOR
Adana'da oyuna girdikten sonra iki asistle maçın kaderini değiştiren 36 yaşındaki futbolcu, ligde 8 gol ve 10 asistlik performansa ulaştı. Tadic kariyerinde son 6 sezonda da hem 10 gol ve üstü attı hem de 10'dan fazla asist yaptı. Alev alev yanan Tadic skor anlamında iki yönlü olarak bu denli katkı sağlayan kulüp tarihinde nadir oyunculardan biri.
ALEX'İ HATIRLATIYOR
2010-11 sezonunda Alex, 33 maçta 28 gol ve 16 asistle Fenerbahçe'yi lig şampiyonluğuna taşıdı. Tadic de geçen sezon Alex gibi 16 gol ve 16 asistlik performansla iki yönlü takımına katkı sağlamıştı. Tadic bu sezon da iki alanda çift haneye çıkma yolunda ilerliyor.
DOUBLE-DOUBLE YAPMAYA DEVAM EDİYOR
Adana'da oyuna girdikten sonra iki asistle maçın kaderini değiştiren 36 yaşındaki futbolcu, ligde 8 gol ve 10 asistlik performansa ulaştı. Tadic kariyerinde son 6 sezonda da hem 10 gol ve üstü attı hem de 10'dan fazla asist yaptı. Alev alev yanan Tadic skor anlamında iki yönlü olarak bu denli katkı sağlayan kulüp tarihinde nadir oyunculardan biri.
ALEX'İ HATIRLATIYOR
2010-11 sezonunda Alex, 33 maçta 28 gol ve 16 asistle Fenerbahçe'yi lig şampiyonluğuna taşıdı. Tadic de geçen sezon Alex gibi 16 gol ve 16 asistlik performansla iki yönlü takımına katkı sağlamıştı. Tadic bu sezon da iki alanda çift haneye çıkma yolunda ilerliyor.