Dursun Özbek'ten şampiyonluk mesajı

Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'u konuk edecek Galatasaray'da, taraftarlar bu karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi ve satışa çıkan tüm biletleri tüketti.



Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek de, bu gelişmeye kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Taraftarın ilgisinin kendisini mutlu ettiği belirten Özbek, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti.



İşte Dursun Özbek'in paylaşımı:



"Bu akşamki maça gösterdiğiniz ilgi, beni ve tüm camiamızı ziyadesiyle mutlu etti. İyi günde kötü günde, Cumhuriyet'imizin 100. yılında bir olalım birlikte olalım. Hedefimiz belli; 23. şampiyonluk!



Güzel günler ve güzel haberler sizleri, bizleri bekliyor...



YAŞASIN GALATASARAY!"





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