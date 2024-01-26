Dursun Özbek'ten İstanbulspor maçının devre arasında flaş tahmin!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor yorumcusu Levent Tüzemen'e İstanbulspor maçının devre arasında dikkat çeken bir açıklama yaptı.
A Spor ekranlarında açıklama yapan Tüzemen, Dursun Özbek ile arasında geçen diyaloğu paylaştı.
Levent Tüzemen'e göre , Dursun Özbek devre arasında "Maçı ikinci yarı kazanırız, 3-1 alırız." dedi.
Galatasaray'ın galibiyeti için ise Tüzemen, "Icardi oyuna girerken tribün yıkıldı. Şarkılar söylenmeye başlandı. Takım onunla beraber ayağa kalktı. Okan Buruk'un yaptığı değişiklikler de etkili oldu." yorumunda bulundu.
A Spor ekranlarında açıklama yapan Tüzemen, Dursun Özbek ile arasında geçen diyaloğu paylaştı.
Levent Tüzemen'e göre , Dursun Özbek devre arasında "Maçı ikinci yarı kazanırız, 3-1 alırız." dedi.
Galatasaray'ın galibiyeti için ise Tüzemen, "Icardi oyuna girerken tribün yıkıldı. Şarkılar söylenmeye başlandı. Takım onunla beraber ayağa kalktı. Okan Buruk'un yaptığı değişiklikler de etkili oldu." yorumunda bulundu.