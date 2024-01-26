Dursun Özbek'ten İstanbulspor maçının devre arasında flaş tahmin!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 3-1 kazandıkları İstanbulspor maçının devre arasında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dursun Özbek'ten İstanbulspor maçının devre arasında flaş tahmin!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2024 00:24
Son güncelleme 26 Ocak 2024 00:27
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor yorumcusu Levent Tüzemen'e İstanbulspor maçının devre arasında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

A Spor ekranlarında açıklama yapan Tüzemen, Dursun Özbek ile arasında geçen diyaloğu paylaştı.

Levent Tüzemen'e göre , Dursun Özbek devre arasında "Maçı ikinci yarı kazanırız, 3-1 alırız." dedi.

Galatasaray'ın galibiyeti için ise Tüzemen, "Icardi oyuna girerken tribün yıkıldı. Şarkılar söylenmeye başlandı. Takım onunla beraber ayağa kalktı. Okan Buruk'un yaptığı değişiklikler de etkili oldu." yorumunda bulundu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery