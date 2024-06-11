Dursun Özbek'ten İsmail Kartal ve Jose Mourinho sözleri!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ve sarı lacivertli takımın yollarını ayırdığı İsmail Kartal ile açıklamalar yaptı.
Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Okan Buruk, Galatasaray'ın evladı. Son derece başarılı, uzun yıllar da Galatasaray'a hizmet edecek. Galatasaray'la özdeşleşmiş ve Galatasaray aşığı bir arkadaş. Değerlendirmeyi rakip takımların ne yaptığına bakarak yapmak lazım. Rakip takımlarda da kendi takımları içinde yetişmiş isimler var ama bir türlü olmuyor. Galatasaray'ın büyüklüğü, Galatasaraylıların aidiyet duygusu başarıyı getiren en önemli faktör. Bizim Galatasaray'a getirdiğimiz bu aşı her yönüyle tutmuştur." dedi.
"NEDEN MOURINHO! DÜŞÜNMEK LAZIM"
Jose Mourinho ve İsmail Kartal ile ilgili de konuşan Özbek, "Okan Buruk'un Galatasaray için ne ifade ettiği belli. Diğer takımların ne yaptığı da önemli. Mesela niye Jose Mourinho. 99 puan alan İsmail Kartal gönderildi. Sezon başında bunu söyleseler ne derdiniz? Asıl irdelenmesi gereken konular bunlar." diye konuştu.
Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Okan Buruk, Galatasaray'ın evladı. Son derece başarılı, uzun yıllar da Galatasaray'a hizmet edecek. Galatasaray'la özdeşleşmiş ve Galatasaray aşığı bir arkadaş. Değerlendirmeyi rakip takımların ne yaptığına bakarak yapmak lazım. Rakip takımlarda da kendi takımları içinde yetişmiş isimler var ama bir türlü olmuyor. Galatasaray'ın büyüklüğü, Galatasaraylıların aidiyet duygusu başarıyı getiren en önemli faktör. Bizim Galatasaray'a getirdiğimiz bu aşı her yönüyle tutmuştur." dedi.
"NEDEN MOURINHO! DÜŞÜNMEK LAZIM"
Jose Mourinho ve İsmail Kartal ile ilgili de konuşan Özbek, "Okan Buruk'un Galatasaray için ne ifade ettiği belli. Diğer takımların ne yaptığı da önemli. Mesela niye Jose Mourinho. 99 puan alan İsmail Kartal gönderildi. Sezon başında bunu söyleseler ne derdiniz? Asıl irdelenmesi gereken konular bunlar." diye konuştu.
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