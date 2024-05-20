Dursun Özbek'ten Ali Koç için olay sözler!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bazı kongre üyeleriyle bir araya geldi. Özbek, Ali Koç için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek'ten Ali Koç için olay sözler!
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20 Mayıs 2024 14:04
Son güncelleme 20 Mayıs 2024 16:55
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Point Otel'de bazı kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Dursun Özbek, "Seçimin artık önemi kalmamıştır. Ya ben seçilirim ya Süheyl Batum seçilir, ikimiz de Galatasaraylıyız. Topyekün mücadele, her şeyin önüne geçmiştir. Bütün camialara, bütün Türkiye'ye şunu göstermeliyiz; Ali Koç'un sadece seçim derdinde olduğunu göstermeliyiz. Kim seçilirse seçilsin Galatasaray sevgisiyle hareket edeceğinden hiç şüphem yok." diye konuştu. 


"BU TERÖRİZMDİR"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sözlerine, "Beraber stadyumdan ayrıldık. 2 saat sonra yolda haber aldım, geri döndüm. Ali Koç, 70-80 tane adamıyla, ki içlerinde 4'ü silahlı. Bu ayıptır. Eşkıyalıktır. Şehir eşkıyası diye tabir ettiğimiz şey bu. Öteye götürüyorum, bu terörizmdir. Terörist ne yapıyor, benzer şekilde silahlı adamlarını topluyor, geliyor, bir yeri basıyor, kurşunluyor." diye devam etti. 

"CESEDİMİ ÇİĞNEMESİ GEREKİYOR"

Dursun Özbek "Orada olmamam belki de olayları belli bir seviyede, daha üst boyuta geçmesini engellemiştir. Orada olsaydım, benim cesedimi çiğnemeden oradan içeriye adım atamazdı." dedi. 

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