Dursun Özbek'ten Ali Koç'a geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Tahkim Kurulu çıkışında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.



Özbek, oğlu kaza geçiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u geçmiş olsun için aradığını söyledi.



Dursun Özbek, "Ayrıca kapıdan çıkarken bir haber aldık. Sayın Ali Koç'un oğlu kayakta bir kaza geçirmiş. Kendisini aradım ve geçmiş olsun dedim. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum." sözlerini kullandı.





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