Dursun Özbek, Oliver Kahn ile görüşecek!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, çarşamba günü Bayern Münih'in eski yöneticisi ve efsane futbolcusu Oliver Kahn ile birlikte vizyon görüşmesi yapacak.

calendar 09 Haziran 2026 11:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek, Oliver Kahn ile görüşecek!
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Alman futbolunun önemli isimlerinden Oliver Kahn ile bir görüşme yapacağı öne sürüldü.

Gazeteci İbrahim Seten'in aktardığı bilgiye göre Dursun Özbek, çarşamba günü saat 13.30'da Oliver Kahn ile bir araya gelecek. Görüşmenin sportif bir transfer operasyonundan çok, kulübün gelecek planlaması ve uluslararası vizyonu kapsamında yapılacağı belirtildi.

Bu buluşmanın Galatasaray'ın özellikle Almanya merkezli projeleriyle ilgili olabileceği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların Avrupa'daki yapılanması, marka gücü ve olası iş birlikleri konusunda Oliver Kahn ile fikir alışverişinde bulunabileceği kaydedildi.

GLOBAL ANLAMDA ETKİ ARTIRMA ÇALIŞMASI

Galatasaray yönetiminin son dönemde kulübün global alandaki etkisini artırmak için farklı çalışmalar yürüttüğü bilinirken, Dursun Özbek ile Oliver Kahn arasında yapılacak bu temasın nasıl bir sonuç doğuracağı merak konusu oldu.

BAYERN MÜNİH'TE YÖNETİCİLİK YAPTI

Alman futbolunun efsane kalecilerinden biri olan Oliver Kahn, futbolculuk kariyerinin ardından Bayern Münih'te yöneticilik görevi de üstlenmişti.



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