Dursun Özbek: 'NBA Europe'a davet edildik'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu.



"NBA EUROPE'A DAVET EDİLDİK"



Başkan Durusn Özbek, NBA'in yeni projesi NBA Europe'a davet edildiklerini belirtirken şu ifadeleri kullandı:



"Geçtiğimiz ay, FIBA'nın daveti üzerine Cenevre'ye görüşmeye gittik Can Natan ile beraber. Avrupa'da FIBA'nın yeni bir oluşumu var, planlama aşamasında. NBA Europe diye. Galatasaray'ın da olmasını istediler. Daha neticelenmedi. Böyle bir organizasyona davet aldık. Her adımda bilgi vereceğiz."



