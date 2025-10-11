11 Ekim
Letonya-Andora
16:00
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Dursun Özbek: "Galatasaray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"

Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen, kulübün 120. yılı kutlamaları kapsamında kabri başında anıldı. Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba da unutulmadı.

calendar 11 Ekim 2025 10:41
Haber: AA
Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, kulübün 120. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde mezarı başında anıldı.

Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, kulübün yönetim kurulu üyeleri ve sarı-kırmızılı camiadan isimler katıldı.

Törende basın mensuplarına açıklamada bulunan Dursun Özbek, kutlama etkinliklerine her zaman olduğu gibi Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret ederek başladıklarını belirterek, "Beşiktaş Kulübünün eski başkanlarından Süleyman Seba'yı da ziyaret ettik. Bugün Galatasaray Kulübünün kuruluş yıl dönümü. Aynı zamanda bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Onlar bizim geleceğimizdeki annelerimiz. Toplumu yetiştiren ve büyüten bir kesim. Onların da günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I DAHA YUKARI TAŞIMAK İSTİYORUZ"


Buradaki programdan sonra Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacaklarını aktaran Özbek, "120 yıldır büyüyen ve dünya markası olan Galatasaray'ı daha yukarı taşımak için arkadaşlarımla elimizden geleni yapıyoruz. Dün, bir anıt açılışı gerçekleştirdik. Başarı ile beraber Galatasaray'ı daha yukarı taşımak için çalışıyoruz. Galatasaray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
