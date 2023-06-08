Durgunsu Kano Türkiye Kupası yarışları sona erdi

Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası yarışları, üçüncü gününde tamamlandı.



Odunpazarı ilçesi Mamuca mevkisindeki Sarısungur Göleti'nde gerçekleşen yarışlara, 29 takımdan 283 sporcu katıldı.



Genç erkekler K1 200 metre kategorisinde Ali Kemal Sarar (Bozova Gençlik ve Spor Kulübü), büyükler ve 23 yaş altı erkekler K1 200 metrede Serkan Kakkaç (Köyceğiz Spor Kulübü), büyükler ve 23 yaş altı kadınlar K1 200 metrede Buse Bursalı (Rize Gençlik ve Spor Kulübü), genç erkekler K2 200 metrede Naci Oğuzhan Baydemir ve Ergün Vatan Baydemir çifti (Şişecam Spor Kulübü), büyükler ve 23 yaş altı erkekler C1 200 metrede Mehmet Ali Duman (Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü) birinci oldu.



Büyükler ve 23 yaş altı kadınlar C1 200 metre kategorisinde Müge Kaya (Olimpik Umutlar Spor Kulübü), büyükler ve 23 yaş altı erkekler K2 200 metrede Mustafa Özmen ve Fahri Ayvaz çifti (Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü), yıldız erkekler K1 200 metrede Hasan Saraç (Şişecam Spor Kulübü), yıldız kadınlar K1 200 metrede Özge Nas Yıldız (Rize Gençlik ve Spor Kulübü), büyükler ve 23 yaş altı kadınlar K2 200 metrede Selin Sevin ve Tuana Deniz çifti birincilikleri elde etti.



Genç kızlar K1 200 metre kategorisinde Evrim Bostancı (Gündoğdu Su Sporları Kulübü), genç kızlar C1 200 metrede Sıdıka Miray Aslan (Bozova Gençlik ve Spor Kulübü), genç kızlar K2 200 metrede Evrim Bostancı ve İrem Hanoğlu (Gündoğdu Su Sporları Kulübü), yıldız erkekler C1 200 metrede Ömer Kantar (Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü), yıldız kadınlar K2 200 metrede Özge Nas Yıldız ve Işılsu Karvan (Rize Gençlik ve Spor Kulübü), minik kızlar K1 200 metrede Ilgın Ekşioğlu (Sarıçam Belediye Spor Kulübü), mini minik kızlar K1 200 metrede İrem Sultan Kıranşan (Çukurova Üniversitesi Spor Kulübü), yıldız erkekler K2 200 metrede Berkay İnceci ve Berkay Soycan çifti (Çarşamba Belediyesi Spor Kulübü), mini minik erkekler K1 200 metre kategorisinde Ali İhsan Albayrak (Gündoğdu Su Sporları Kulübü) birinci geldi.



Kupa sıralamasında ise büyük erkeklerde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, büyük kadınlarda Rize Gençlik ve Spor Kulübü, genç erkeklerde Şişecam Spor Kulübü, genç kızlarda Gündoğdu Su Sporları Kulübü, yıldız erkeklerde Çarşamba Belediye Spor Kulübü, yıldız kızlarda Rize Gençlik ve Spor Kulübü, minik erkeklerde Çarşamba Belediye Spor Kulübü ve minik kızlarda Sarıçam Belediye Spor Kulübü Derneği birincilikleri kazandı.



Yarışların ardından dereceye giren takımlar ve sporcular, madalya ve kupalarını törenle aldı.





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