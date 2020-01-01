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Durant: "Sağlıklı olsam bile, şu anda oynamazdım"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, sağlıklı olsa bile muhtemelen Orlando'da sezonun devamına katılmamış olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, sağlıklı olsa bile muhtemelen Orlando'da sezonun devamına katılmamış olacağını söyledi.

Durant, şu açıklamaları yaptı:

"Şu anda muhtemelen oynamazdım, çünkü birçok yeni vaka ile o duruma girmenin getirdiği bilinmezlik, şu anda çılgınca görünüyor. Oldukça tahmin edilemez bir durum. Şimdilik bunu söylemek benim için kolay, çünkü sakatım ve muhtemelen oraya gitmezdim."

Durant, üç aylık boşluğun, oynamama kararına katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi:

"Açıkçası, takım arkadaşlarımla konuşurdum, adamlarıma danışırdım ve gerçekten son bir buçuk ay boyunca üzerinden geçerdim, ama içten içe kendime 'hayır' derdim, oraya gitmek istemezdim, özellikle üç aylık boşluktan sonra."


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