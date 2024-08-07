Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, ABD Milli takımı tarihinin Olimpiyatlardaki en skorer oyuncusu olmayı "küçük bir rekor" olarak nitelendirdi.



Durant, Olimpiyatlar tarihinde Lisa Leslie'yi geride bıraktı ve ABD takımı tarihinin en çok sayı bulan oyuncusu olarak yeni bir rekora imza attı.



KD bu başarıyı "küçük bir rekor" olarak nitelendirirken, şaka yollu bir şekilde rekoru kırmasının kısmen çok uzun süredir oynamasından kaynaklandığını söyledi:



"Ufak bir rekor. Sadece uzun zamandır oynadığım için çok fazla sayı buldum."



Durant, geçtiğimiz gece Brezilya'ya karşı oynanan çeyrek finalde ABD Takımı formasıyla Leslie'nin 488 sayısını geride bıraktı ve an itibariyle 494 sayıyla rekoru elinde bulunduruyor.



Leslie ise, Durant'i X'te (Twitter) bu başarısından ve ABD Takımı için verdiği mücadeleden dolayı tebrik etti ve kendisine Paris'te altın madalya kazanması adına destek verdi.



KD, Paris'te altın madalya kazanması durumunda, kariyerinin dördüncü altın madalyasını kazanacak ve bu da kendisini erkekler basketbolunda en çok Olimpiyat madalyası kazanan Carmelo Anthony ile eşitlemiş olacak.





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