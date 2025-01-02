Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi'nde heyecan başlıyor

Etap Tarih Başlangıç Bitiş Mesafe (km) Ön etap 3 Ocak Bişa Bişa 29 1 4 Ocak Bişa Bişa 412 2 5-6 Ocak Bişa Bişa 965 3 7 Ocak Bişa Al Henakiyah 496 4 8 Ocak Al Henakiyah Alula 415 5 9 Ocak Alula Hail 428 Dinlenme 10 Ocak - - - 6 11 Ocak Hail Al Duwadimi 606 7 12 Ocak Al Duwadimi Al Duwadimi 481 8 13 Ocak Al Duwadimi Riyad 487 9 14 Ocak Riyad Haradh 357 10 15 Ocak Haradh Shubaytah 119 11 16 Ocak Shubaytah Shubaytah 280 12 17 Ocak Shubaytah Shubaytah 134

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı kabul edilen Dakar Rallisi, 3 Ocak Cuma günü başlayacak.Kazanmak kadar tamamlamanın dahi zor olduğu ralliye üst üste 6. kez Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.Bu yıl 47. kez düzenlenen ralli, Bişa'daki ön etapla başlayacak ve 17 Ocak'ta Shubaytah'taki 12. etapla sona erecek.Etaplar arası bağlantılarla toplam mesafesi 7 bin 805 kilometreye ulaşan 2025 Dakar Rallisi'nde sürücüler, yarışma sırasında 5 bin 209 kilometre yol katederek şampiyonluk için mücadele edecek.Sürücüler, Arap Yarımadası'nın kıyılarından kum tepelerine, dağlarından Rubülhali Çölü'ne dek birbirinden zorlu bölgelerden geçecek.Rallide geçen sene olduğu gibi bu yıl da iki günlük maraton etap konsepti uygulanacak.Sürücülerin, iki gün sürecek ikinci etapta geceyi geçirmek için saat 17.00'ye kadar 6 kamp alanından birine ulaşması gerekecek.Bu süreçte çok az malzeme ve erzakla yetinecek sürücüler, ertesi sabah tekrar yola koyularak 965 kilometrelik etabın kalan kısmını tamamlayacak.Fransız Stephane Peterhansel, Dakar Rallisi'ni en fazla kazanan pilot ünvanını elinde bulunduruyor.Otomobilde 8 kez kazanan Peterhansel, motosiklette de 6 olmak üzere 14 kez Dakar Rallisi'nde şampiyonluğa ulaştı.Geçen yıl ralliyi otomobil kategorisinde İspanyol Carlos Sainz, motosiklet kategorisinde ABD'li Ricky Brabec kazandı. Organizasyonda Sainz dördüncü, Brabec ise ikinci kez şampiyon oldu.Dünya Ralli Şampiyonası'nda 9 kez mutlu sona ulaşan Fransız Sebastien Loeb, 2016'dan bu yana katıldığı Dakar Rallisi'nde bir kez daha şampiyonluk mücadelesi verecek.Otomobilde Sainz'ın yanı sıra Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklette ise Brabec'in dışında Arjantinli Kevin Benavides gibi eski şampiyonlar da rallide yer alacak.1979'dan bu yana düzenlenen yarışlarda bugüne kadar 33 sürücü çeşitli kazalarda hayatını kaybetti.Otomobil, motosiklet ve kamyondan sonra 2009'dan itibaren ATV, 2017'den beri UTV gibi sınıfların eklendiği, 8 farklı kategoride düzenlenen yarışta, şu ana kadar sporcular dışında 50'ye yakın kişi de hayata gözlerini yumdu.Her ölüm, yetkililerce kayıt altına alınmadığı için kesin sayı bilinmiyor. Ölen kişiler arasında gazeteciler, organizasyon çalışanları ve izleyiciler de bulunuyor.Uzun yıllar Afrika kıtasında yapılan, 2009'da terör tehdidi nedeniyle Güney Amerika'ya taşınan, 2020'den beri Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Dakar Rallisi'nin kurucusu Thierry Sabine de 1986'daki yarış sırasında can verdi.2025 Dakar Rallisi'nde 12 etap şu şekilde: