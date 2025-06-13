Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya etabı gerçekleştirildi

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabında ikinci gün geride kaldı; kadınlar ve erkeklerde toplam 48 maç oynandı.

calendar 13 Haziran 2025 00:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya etabı gerçekleştirildi
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Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabının 2. gününde kadınlar ve erkeklerde 48 karşılaşma yapıldı.

Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'ndeki 4 kortta organize edilen etap, 15 Haziran'daki final mücadeleleriyle sona erecek.

Organizasyonun 2. gününde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


- Kadınlar:

İsviçre: 2 (Anouk-Zoe) - Hollanda: 0 (Luini-Poiesz)

Hollanda: 2 (Sonneville-Piersma B.) - Brezilya: 1 (Andressa-Taina)

İtalya: 2 (Valentina Gottardi-Reka Orsi Toth ) - Japonya: 0 (Asami Shiba-Reika Murakami)

ABD: 2 (Savvy-Van Winkle) - Fransa: 1 (Placette-Richard)

Ukrayna: 0 (Haldun-Lazarenko) - Yeni Zelanda: 2 (Polley-Macdonald)

Ukrayna: 0 (Davidova-Khmil) - Fransa: 2 (Vierira-Chamereau)

Paraguay: 1 (Michelle-Poletti) - Çekya: 2 (Pavelkova K.-Pavelkova A.)

ABD: 2 (Kraft-Hodel) - Almanya: 1 (Bock-Lippmann)

İspanya: 0 (Alvarez M.-Moreno) - Avustralya: 2 (Clancy-Milutinovic)

Hollanda: 2 (Konink-Schoon) - Litvanya: 1 (Paulikiene-Raupelyte)

Brezilya: 2 (Hegeile-Vitoria) - Avustralya: 0 (Fleming-Fejes)

Çekya: 0 (Svozilova-Stochlova) - ABD: 2 (Harward-Phillips)

İtalya: 2 (Scampoli-Bianchi) - Polonya: 0 Ciezkowska-Lunio)

ABD: 2 (Hildreth-Vangunst) - Litvanya 0 (Kvedaraite-Kovalskaja)

Türkiye: 0 (Sencel-Çelebi) - Ukrayna: Serdiuk-Romaniuk)

Avustralya: 2 (Alchin-Johnson) - Kanada: 0 (Bansley-Bukovec)

İsviçre: 2 (Anouk-Zoe) - Hollanda: 0 (Sonneville-Piersma)

İtalya: 2 (Gottardi-Orsi Toth) - ABD: 0 (Savvy-Van Winkle)

Yeni Zelanda: 0 (Polley-Macdonald) - Fransa: 2 (Vieira-Chamereau)

Çekya: 0 (Pavelkova K.-Pavelkova A.) - ABD: 2 (Kraft-Hodel)

Avustralya: 1 (Clancy-Milutinovic) - Hollanda: 2 (Konink-Schoon)

Brezilya: 2 (Hegeile-Vitoria) - ABD: 1 (Harward-Phillips)

İtalya: 2 (Scampoli-Bianchi) - ABD: 1 (Hildreth-Van Gunst)

Ukrayna: 2 (Serdiuk-Romaniuk) - Avustralya: 1 (Alchin-Johnson)

Hollanda: 2 (Luini- Poiesz) - Brezilya: 0 (Andressa-Taina)

Japonya: 2 (Shiba-Reika) - Fransa: 1 (Placette-Richard)

Ukrayna: 0 (Haldun-Lazarenko) - Ukrayna: 2 (Dvidova-Khmil)

Paraguay: 0 (Michelle-Poletti) - Almanya: 2 (Bock-Lippmann)

İspanya: 2 (Alvarez-Moreno) - Litvanya: 0 (Paulikiene-Raupelyte)

Avusturalya: 2 (Fleming-Fejes) - Çekya: 1 (Svozilova-Stochlova)

Polonya: 2 (Ciezkowska-Lunio) - Litvanya: 0 (Kvedaraite-Kovalskaja)

Türkiye: 0 (Sencel-Çelebi) - Kanada: 2 (Bansley-Bukovec)

- Erkekler:

Çekya: 2 (Perusic-Schweiner) - Fransa: 0 (Genevieve-Gardoque)

Almanya: 0 (Sagstetter J.- Sagstetter B.) - Kanada: 2 (Schachter-Pickett)

Almanya: 2 (Ehlers-Wickler) - Letonya: 0 (Bedritis-Rinkevics)

İran: 0 (Pourasgari-Aghajani) - İsviçre: 2 (Heidrich-Jordan)

Avusturalya: 1 (Hodges-Schubert) - Brezilya: 2 (George-Saymon)

Fransa: 1 (Bassereau-Aye) - Avusturalya: 2 (Nicolaidis-Carracher)

Almanya: 2 (Henning-Wüst) - Avusturalya: 0 (Potts-Pearse)

Portekiz: 0 (Pedrosa-Campos) - ABD: 2 (Evans-Budinger)

Avusturya: 2 (Dresler-Waller) - ABD: 1 (Smith-Webber)

Avusturya: 2 (Hammarberg-Berger) - Avusturya: 0 (Hörl-Pristauz)

Brezilya: 2 (Pedro-Renato) - Çekya: 0 (Trousil-Dzavoronok)

Almanya: 2 (Pfretzschner-Winter) - İtalya: 0 (Cottafava-Dal Corso)

Ukrayna: 2 (Popov-Reznik) - Avusturya: 0 (Pascariuc-Horst)

Fransa: 2 (Rotar-Gauthier Rat) - Brezilya: 1 (Adelmo-Mateus)

Türkiye: 0 (Özdemir-Kuru) - Almanya: 2 (Just-Huster)

İsviçre: 2 (Haussener-Friedli) - Norveç 0 (Mol M.-Mol)


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