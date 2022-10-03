Dünya Kupası'nda grup aşaması tamamlandı

Türkiye'de düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda grup maçları sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Kupası'nda grup aşaması tamamlandı
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03 Ekim 2022 22:58
Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı.

Organizasyonun dördüncü gününde 6 grupta 12 müsabaka oynandı.

Grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 12 takımın yanı sıra üçüncü sıradaki en iyi 4 ekip, son 16 turuna yükseldi.

Ampute Futbol Dünya Kupası'nın dördüncü gününde yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Türkiye-Haiti: 1-1

Fransa-Liberya: 0-5

B Grubu:

Meksika-Japonya: 0-2

Kolombiya-Almanya: 3-0

C Grubu:

ABD-Endonezya: 5-0

İngiltere-Arjantin: 2-3

D Grubu:

İran-Fas: 0-0

Brezilya-İrlanda: 4-0

E Grubu:

Polonya-İspanya: 3-0

Özbekistan-Tanzanya: 0-2

F Grubu:

Angola-İtalya: 7-0

Uruguay-Irak: 2-3

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