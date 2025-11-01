Dries Mertens, Trabzonspor maçına geliyor

Galatasaray'ın eski yıldızı Dries Mertens, ailesiyle birlikte Trabzonspor maçına geliyor.
Kaya Temel'in haberine göre, Belçikalı eski yıldız, ailesiyle birlikte Trabzonspor mücadelesini tribünden takip edecek.
Galatasaray'da 3 sezon oynayan ve 5 kupa kaldıran Mertens, sarı-kırmızılılarda 136 maçta 25 gol, 44 asistlik performans ortaya koymuştu.
