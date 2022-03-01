Draymond: "Morant MIP değil, MVP tartışmalarına girmeli!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Memphis Grizzlies'in yıldızı Ja Morant'ın "En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu" ödülü yerine MVP tartışmaları içinde yer alması gerektiğini söyledi.



Birçok kişi, bu sezon kariyerinin en iyi yılını geçiren Morant'in sezon sonunda NBA'in 'En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu' ödülünü kazanması gerektiği argümanını sunuyordu.



Ancak Green, Morant'ın 'MIP' olma seviyesini 'çoktan' geçtiğini belirterek, bunun yerine adının normal sezon MVP ödülü adayları arasında anılması gerektiğini belirtti:



"Hayır, Ja MIP ödülünü almayacak. O ödülü Miles Bridges almalı. Ja'nın bu ödülü almaması gerektiğini düşünmemin sebebi, kendisinin bu seviyeye bu sezonda gelmiş olmaması. Ja'nın geçen yıl da ciddi olduğunu ve dikkate alınması gereken bir güç olacağını biliyorduk.



Gelişti mi? Kesinlikle. Resmen salonda yaşadığı ve oyunu üzerinde çalıştığı belli oluyor. %100 gelişti. En çok hoşuma giden şey, takım arkadaşlarının kendisini ve takındığı tavrı takip ediyor olmaları. Kendisi o takıma ve o organizasyona liderlik ediyor. Ve Ja Morant hakkında en çok takdir ettiğim şey de bu.



'MIP' ödülünü almasına 'hayır' derken kastettiğim şey, Ja'nın bence bu aşamayı çoktan geçmiş olması. MVP tartışmaları içinde konuşmalıyız. Şahsen Ja Morant'in daha fazla anılması gerektiğini düşündüğüm kategori bu. Kendisi MVP seviyesinde, All-Star'da ilk beş olacak seviyede oynuyor.



İnanılmaz bir atlet. Ama inanılmaz bir atlet olmanın ötesinde, son derece zeki de bir basketbolcu."



Morant 24.7 sayı, 5.8 ribaund ve 6.9 asist ortalamalarıyla oynadığı sezonda, Grizzlies'i 31-16'lık bir dereceye ve Batı Konferansı'nda 3. sıraya taşımış durumda.



