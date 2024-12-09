Golden State Warriors forveti Draymond Green, başantrenör Steve Kerr'ün kendisini ilk beş kadrosunda Jonathan Kuminga ile değiştirme kararını alenen destekledi.



Kerr, bu hamleyle 22 yaşındaki oyuncuya takımın geleceğinin önemli bir parçası olarak yer verme niyetini göstermişti.



The Athletic'ten Anthony Slater'ın bildirdiğine göre Green, Kuminga'nın potansiyeline güvendiğini ifade ederek kendisini Warriors'ın "yeni yıldızı" olarak tanımladı:



"Bunu başarabilmesi için eline fırsat geçmesi gerekiyor. Eğer bu fırsat benim kenara çekilmem demekse, sorun değil. Bunu hak etti. JK'in buraya geldiğinden beri en büyük hayranlarından biriyim."



Warriors'ta bu sezon oynadığı 20 maçtan yedisinde ilk beş çıkmış olan Kuminga, maç başına 24 dakikanın biraz altında ortalama 14,8 sayı, 4,2 ribaund ve 1,8 asist üretmişti. İlk beş oyuncusu olarak üretimi, maç başına 25 dakikadan fazla sürede 15,4 sayı ve 4 ribaund olmak üzere hafifçe yükselişe geçmişti.



