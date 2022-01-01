Draymond: "Jordan ve LeBron'lu GOAT tartışmaları saçma"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ve Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James arasındaki "GOAT" tartışmasının "saçmalık" olduğunu söyledi.



Uzun süredir devam eden GOAT tartışmasına ağırlık veren Draymond, bu oyuncular arasında hangisinin GOAT olduğu üzerine tartışmanın "saçmalık" olduğunu iddia etti:



"Herkes, LeBron'un Kareem'i geçtiği zaman, GOAT olup olmayacağını tartışıyor. Bence tüm zamanlarda sayı kralı olması, onu şimdi olduğundan daha fazla GOAT yapmayacaktır.



Tartışmaktan hoşlanmadığım bir başka konu da, 'LeBron, GOAT olarak Michael Jordan'ın yerini aldı mı?' muhabbeti. Hayır, LeBron zaten bir GOAT ve Michael Jordan da bir GOAT. İkisi de inanılmaz oyuncular ve birbirlerine karşı hiç oynamadılar.



Peki bunu nasıl çözebiliriz? Hepsi kişisel tercihler üzerine olduğu için, spor dünyasında bunun tartışılmasında nefret ediyorum. Hiç kimse 'Google, Apple'dan daha iyi bir şirket' veya 'Apple, Amazon'dan daha iyi bir şirket' falan diye konuşmuyor. Hayır, hepimiz bu şirketleri bize sağladıkları şeyler için takdir ediyoruz.



Ama konu spor ve basketbol olduğunda, GOAT'un illa ki LeBron veya Jordan olması gerekiyor. İkisi de inanılmaz. İkisi de harika. İkisi de birer GOAT.



Yani GOAT hakkında konuşmak saçmalık. Her iki adama da saygım vardır ve her ikisini de takdir ederim. Ve umarım bir noktada, basketbol dünyası da bu gerçeği görür ve onları takdir eder."



