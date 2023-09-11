Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'ndan Büyükakın'a ziyaret

İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya kazanan Futsal Milli Takımı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüakın'ı ziyaret etti.



Padova kentinde gerçekleştirilen organizasyonun final maçında Portekiz'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan ve yurda dönen ekip, Kocaeli'ye geldi.



Büyükşehir Belediyesi bahçesinde ay-yıldızlı bayraklar taşıyan Kağıtsporlu sporcularca karşılanan şampiyon takım, kupa ve madalyalarıyla mehteran takımının eşliğinde yürüdü. Milli sporcular daha sonra Başkan Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve beraberindekilerle belediye önünde bir araya geldi.



Büyükakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli takımın İtalya'dan muhteşem bir başarıyla yurda döndüğünü anımsatarak, "Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'na giderlerken kendilerine arkalarında olduğumuzu söyledik. Yüreğimizin onlarla olduğunu hep ifade ettik. İnandık onlara, önemli olan orada müsabaka içinde olmalarıydı, oraya katılmalarıydı. Kupayla dönmeleri ayrı bir gurur vesilesi oldu. Onları gözlerinden öpüyorum. Başarılarından dolayı tebrik ediyorum. İnanılmaz bir başarıya imza attılar. Gurumuzu okşadılar, bayrağımızı dalgalandırdılar." diye konuştu.



"Önceleri yok sayılan bu çocuklar artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği destekle spor yapıyor"



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da önceleri evlere kapatılan, yok sayılan bu çocukların artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve devletin verdiği destekle spor yaptığını dile getirerek, şunları söyledi:



"Kupayı almakla aslında, Türkiye'de özel çocuğu olan annelere 'Bana imkan verilirse neler yapabilirim.' mesajını verdik. Kupayı alıp Kocaeli'ye gelmemizin önemli bir anlamı var. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız bu takımın kuruluşundan, dünya ve Avrupa şampiyonasına gidişine, gelişine kadar adım adım bizi takip eden, sporcularımızı tanıyan, sıkıştığımızda kendisine başvurduğumuz bir başkanımız. Kupayı orada aldığımızda takım, 'Başkanım önce Cumhurbaşkanımıza kupayı götürelim sonra da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza götürelim.' derken çok duygulandım. Bugün Başkanımız bizden söz aldı, inşallah dünya kupasıyla da bu başarımızı taçlandıracağız." ifadesini kullandı.



Milli takımdan Birkan Dikici ise elde ettikleri ikinci kez Avrupa şampiyonluğu için onur ve gurur duyduklarını söyledi.



"Kazandığımız kupayı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a götürmeyi çok istiyoruz." diyen Dikici, bir basın mensubunun "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber futbol oynamak istiyor musunuz?" sorusuna da "Evet" cevabını verdi.



Konuşmaların ardından Büyükakın ve beraberindekiler, milli takım oyuncularıyla fotoğraf çektirdi.



