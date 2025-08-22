21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
4-0
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
2-1
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
2-1
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
0-1
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
1-5
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
2-2
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
1-0
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
0-4
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
2-1
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
1-2
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
1-1
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
2-0
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
0-1
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
0-3
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
0-2
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
1-0
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
1-1
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
3-1

Douglas Luiz, Nottingham Forest'ta

Nottingham Forest, Juventus forması giyen Douglas Luiz'i satın alma opsiyonluyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

calendar 22 Ağustos 2025 01:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Douglas Luiz, Nottingham Forest'ta
Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Nottingham ekibi, Juventus'ta forma giyen Douglas Luiz'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

3 MİLYON EUROYA KİRALIK

Aktarılan bilgilere göre Premier Lig ekibi bu transfer için Juventus'a 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Nottingham Forest, Luiz'i kalıcı olarak kadrosuna katmak isterse 25 milyon Euro + 3.5 milyon Euroluk bir satın alma maddesi bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Brezilyalı orta saha geçtiğimiz sezonda Juventus formasıyla 27 maçta forma şansı buldu.
