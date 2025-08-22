Douglas Luiz, Nottingham Forest'ta

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Nottingham ekibi, Juventus'ta forma giyen Douglas Luiz'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
3 MİLYON EUROYA KİRALIK
Aktarılan bilgilere göre Premier Lig ekibi bu transfer için Juventus'a 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.
Nottingham Forest, Luiz'i kalıcı olarak kadrosuna katmak isterse 25 milyon Euro + 3.5 milyon Euroluk bir satın alma maddesi bulunuyor.
SEZON PERFORMANSI
Brezilyalı orta saha geçtiğimiz sezonda Juventus formasıyla 27 maçta forma şansı buldu.
Nottingham ekibi, Juventus'ta forma giyen Douglas Luiz'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
3 MİLYON EUROYA KİRALIK
Aktarılan bilgilere göre Premier Lig ekibi bu transfer için Juventus'a 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.
Nottingham Forest, Luiz'i kalıcı olarak kadrosuna katmak isterse 25 milyon Euro + 3.5 milyon Euroluk bir satın alma maddesi bulunuyor.
SEZON PERFORMANSI
Brezilyalı orta saha geçtiğimiz sezonda Juventus formasıyla 27 maçta forma şansı buldu.