Douglas Luiz, Nottingham Forest'ta

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.



Nottingham ekibi, Juventus'ta forma giyen Douglas Luiz'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.



3 MİLYON EUROYA KİRALIK



Aktarılan bilgilere göre Premier Lig ekibi bu transfer için Juventus'a 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.



Nottingham Forest, Luiz'i kalıcı olarak kadrosuna katmak isterse 25 milyon Euro + 3.5 milyon Euroluk bir satın alma maddesi bulunuyor.



SEZON PERFORMANSI



Brezilyalı orta saha geçtiğimiz sezonda Juventus formasıyla 27 maçta forma şansı buldu.