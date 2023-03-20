Dorsey'siz Fenerbahçe, Milan'ı ağırlayacak

THY EuroLeague'in 24. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, salı günü İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak.



Organizasyonda çıktığı 28 müsabakada 17 galibiyet ve 11 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 5. sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 12'sini kazanan ve 16'sını kaybeden EA7 Emporio Armani Milan ise 13. basamakta bulunuyor.



İki takım arasında ligin ilk yarısında İtalya'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 82-72 kazanmıştı.



TYLER DORSEY YER ALAMAYCAK



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Takımımızda Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen'in sakatlıkları bulunuyor. Tyler Dorsey de bu mücadelenin "erteleme maçı" olması nedeniyle, karşılaşmanın oynanması gereken ilk tarihte takım kadromuzda bulunmadığından bu maçta forma giyemeyecek." denildi.





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