Chicago Bulls koçu Billy Donovan, Milwaukee Bucks guardı Grayson Allen'ın dün gece atılmasıyla sonuçlanan flagrant faulün Alex Caruso için ciddi bir sakatlığa neden olabileceğini söyledi.



Caruso üçüncü çeyreğin ortasında potaya giderken Allen'dan gelen sert bir faul, düşmesine neden oldu. Caruso, Allen'ın bu faulünden kaynaklanan serbest atışları kullanmak için oyunda kalmasına rağmen, birkaç dakika yerden kalkamadı.



Donovan, Bulls'un 94-90'lık mağlubiyetinden sonra şu açıklamaları yaptı:



"Alex o şekilde havadayken, Allen'ın onu bu şekilde düşürmesi, kendisinin kariyerini bitirebilirdi. Ve Allen daha önce de böyle şeyler yapmış olan biri. Bence gerçekten tehlikeli bir hareketti. Ve umuyorum ki lig bu tarz şeylere daha yakından bakabilir, çünkü Allen ona ciddi şekilde zarar verebilirdi."



"BİLDİĞİN HAVADA YAKALADI..."



Caruso maçtan sonra el bileğinin "biraz zarar gördüğünü" ve önümüzdeki birkaç gün içinde durumuna tekrar bakacağını söyledi:



"Adam beni bildiğin havada yakaladı."



Pozisyon başlangıçta normal bir savunma faulü olarak değerlendirilse de, tekrar incelendikten sonra flagrant 2 seviyesine yükseltildi. Bu yüzden de Allen, oyundan atılmış oldu.



Geçmişte de buna benzer tehlikeli fauller yapmış olan Allen, 2016-17 sezonunda Duke'de bir takvim yılı içinde rakip bir oyuncuya üçüncü kez çelme takması sonrası, bir maç uzaklaştırma cezası almıştı. 2019'da ise bir Yaz Ligi maçında iki tane flagrant faul alarak oyundan atılmıştı.



