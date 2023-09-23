Dominik Szoboszlai: "Liverpool için çok çalıştım"

Liverpool'un Macar orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai, İngiliz ekibine transfer olmak için çok çalıştığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Dominik Szoboszlai: 'Liverpool için çok çalıştım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2023 17:56
Liverpool'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dominik Szoboszlai, İngiliz ekibiyle ilgili itirafta bulundu.

Szoboszlai, "Liverpool oyuncusu olmak için çok çalıştım. Bu bir hayalin gerçekleşmesiydi. Bence Liverpool için oynamak her futbolcunun hayalidir. Burası dünyanın en büyük kulüplerinden biri." dedi.

Macar futbolcu, "Taraftarlar, kulüp, tarih ve birlikte oynadığım oyuncularla oynama fırsatı nedeniyle Liverpool'da olmak bir zevk. Bu sezon ve önümüzdeki yıllar içinde çok şey başarmak istiyorum" sözlerini sarf etti.

Liverpool'un Leipzig'ten kadrosuna kattığı 22 yaşındaki futbolcu, şu ana dek İngiliz ekibinde 6 maçta sahaya çıktı ve bir kez gol sevinci yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery