Dominik Livakovic'e talipler çıktı!

Fenerbahçe'de sezon sonunda sürpriz bir ayrılık yaşanması gündeme geldi. Dinamo Zagreb'den transfer edilen Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in Avrupa'dan birçok talibi olduğu ve sezon sonunda takıma veda edebileceği iddia edildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Dominik Livakovic'e talipler çıktı!
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01 Mayıs 2024 08:28
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Galatasaray'ın gerisinde sürdüren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin sezon başında transfer ettiği Dominik Livakovic'in takımdan ayrılması gündeme geldi.

BİRÇOK TALİBİ VAR!

Kanarya'nın Hırvat kalecisine Avrupa'dan çeşitli taliplerin olduğu ortaya çıktı.

Sarı lacivertlilerin sezon başında bonservisine yaklaşık 6.5 milyon euro ödediği 29 yaşındaki file bekçisine gelecek olan teklifler değerlendirmeye alınacak. Sezonun sona ermesiyle birlikte Hırvat kalecinin geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de 30 maça çıkan Livakovic, kalesinde 28 gol gördü. 

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