Domenico Tedesco, Galatasaray'ın beklerine odaklandı!

Domenico Tedesco'nun, Galatasaray'ın bek zaaflarını hedef alarak derbi stratejisini kanat oyunları üzerine kurduğu öğrenildi. Semedo–Nene ve Levent–Kerem ikilileriyle Aslan'ın savunma geçişlerindeki aksaklıklar değerlendirilecek.

Domenico Tedesco, Galatasaray'ın beklerine odaklandı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray'ın bek bölgesinde yaşadığı sorunları yakından analiz ederek derbi stratejisini büyük ölçüde kanat organizasyonları üzerine kurdu.

İtalyan teknik adam, rakibinin özellikle savunma geçişlerinde yaşadığı aksaklıklardan yararlanmayı hedefliyor.

İKİ KİLİT İKİLİ ÖNE ÇIKIYOR


Tedesco'nun planında iki kilit ikili öne çıkıyor: Sağ kanatta Semedo– Nene, sol kanatta ise Levent–Kerem uyumu.

Bu dörtlünün hem hücum genişliğini artırması hem de Galatasaray'ın beklerine sürekli baskı kurarak hataya zorlaması bekleniyor.

"RAKİBİ KENARLARDAN YIKACAĞIZ"

Takım içi toplantılarda oyuncularına "Rakibi kenarlardan yıkacağız" mesajı verdiği öğrenilen Tedesco, yüksek tempo ve hızlı kanat geçişleriyle derbinin kontrolünü ele almayı amaçlıyor.

BÜYÜK BİR TAKTİK SAVAŞI

Fenerbahçe'de çalışmalar bu doğrultuda sürerken, Sarı-Lacivertliler'in, özellikle kanat varyasyonları üzerinde yoğun biçimde durduğu aktarıldı. İki takım arasında büyük bir taktik savaşı olduğu görüşü hakim. 

 
Puan Durumu
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
