Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Altay karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Kaçırdıkları gollerle ilgili konuşan Domenec Torrent "Kazandık ama memnun değilim. 1 gol attık, ilk yarıda 4 gol şansımız vardı. Bütün sene boyunca hem benimle, hem de Fatih Terim'le yaşanan şeyi yaşadı takım. Gol atamazsanız, acı çekersiniz. Ligde en çok pozisyona giren 3. ya da 4. takımız ama atamıyoruz." dedi.



Takımdaki gol sorunu hakkında sözlerine devam eden İspanyol teknik adam "Galatasaray kadar büyük bir kulüp, sıralamada bu tarz yerde olunca, bitiricilik sorunları da olabiliyor. Biz de en çok gol atan Kerem Aktürkoğlu. 9 gol attı. Trabzonspor iki üç pozisyon yakaladı ve attı, biz ise altı yedi pozisyonda sonuç alamadık. Antrenmanlara göre en iyi oyuncuları seçiyorum." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'DE 65. DAKİKADA KOPUYOR"



Torrent, Fatih Terim döneminde de kendi görev yaptığı dönemde de Galatasaray'ın çok pozisyon yakalamasına rağmen bunlardan azını gole çevirdiğini belirterek, "Galatasaray daha önce de bizim gibi çok pozisyon buluyordu. Çok fazla kontratağa yakalanıyordu. İlk başta bizim de başımıza aynısı geldi. Türkiye'de aşağı yukarı 65. dakikada maç kopmuş oluyor." dedi.



ARDA TURAN VE RYAN BABEL....



Torrent, Arda Turan ve Ryan Babel'e şans vermesiyle ilgili bir soru üzerine şöyle konuştu:



"Oyuncu seçmek kolay değil. Çünkü birçok kez 5 tane çok iyi antrenman çıkartan oyuncuyu kadro dışında bırakmak zorunda kaldım. Nasıl oynamak istediğimize göre listeyi dengelemeye çalışıyoruz. Kimseyle sorunum yok. Arda daha önce sakatlığıyla ilgili oynayamadı. Avrupa'da sanki onu ben oynatmıyormuşum denmiş ama gerçek bu değildi. Görüyorsunuz zaten Arda oynuyor. Her antrenmanda çok pozitif, elinden geleni veriyor."



"GELECEK SENE ÇALIŞMALARI DURDU"



Tek odaklandığı noktanın maç kazanmak olduğunu söyleyen Torrent, şunları kaydetti:



"Sportif direktörümüzle önümüzdeki sezonla ilgili bir kadro düşünmüştük. Kaleciler hariç saha oyuncusu olarak 20 futbolcu düşünüyorduk. Çünkü hak eden oyuncuyu kadro dışı istemiyorduk. Şu anda ara vermiş durumdayız, kulüpteki süreci biliyorsunuz. Ara vermek durumundayız, başka bir hoca ile devam etmek isterlerse haklarıdır, bunu da kabul etmek gerekir. Fenerbahçe'ye karşı maçı kaybettikten sonra Galatasaray için artık sezon bitti, esprisi kalmadı havası vardı. Tek gerçek şu, Galatasaray'ın bu sezon için herhangi bir şampiyonluğu olmayacak. Beni buraya kontratla alan kulübü de taraftarı da çok seviyorum."



GENÇLER İÇİN AÇIKLAMA



Torrent gençlere çok güvendiğini belirterek, "Umarım bir şansım olur da sezon öncesi dönemde onlarla çalışırız. Özellikle 3 oyuncu var, gerçekten bayılıyorum onlara. Ama şu anda Galatasaray'ın sakinleşme evresi. Eminim ki genç futbolcular benimle de olur, başkasıyla da olur, sezon öncesi dönemde fırsat bulacaklardır." dedi.





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