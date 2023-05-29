Djokovic, Fransa Açık'ta adını 2. tura yazdırdı

2018 Fransa Açık'ta final oynayan dünya 30'uncusu Sloane Stephens ise Karolina Pliskova'yı (16) 2-0 (6-0, 6-4) yenerek tur atladı.





Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 3 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Aleksandar Kovacevic'i 3-0 yenerek 2. tura çıktı.Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 2. gün sabah seansındaki tek erkekler ilk tur maçında, 2016 ve 2021 şampiyonu Djokovic ile dünya sıralamasının 114. basamağındaki Kovacevic karşılaştı. Djokovic 6-3, 6-2 ve 7-6'lık setlerle maçı 3-0 kazandı.Toprak zeminin başarılı isimlerinden dünya 52 numarası Fabio Fognini, Felix Auger-Aliassime'i (10 numaralı seribaşı) 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) mağlup ederek rakibini ilk turda saf dışı bıraktı.Cameron Norrie (14) de organizasyona davetle katılan Benoit Paire ile oynadığı ilk tur mücadelesini 3,5 saat sonunda 3-2 kazandı.Kadınlarda 12 numaralı seribaşı Belinda Bencic ilk turda elendi. Turnuvaya elemelerden katılan klasmanın 134. sırasındaki Elina Avanesyan, Bencic'i 2-1'lik (6-3, 2-6, 6-4) skorla geçti.