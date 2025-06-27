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Dirk Kuyt FC Dordrech'te

Belçika ekibi Beerschot'tan ayrılan Dirk Kuyt, FC Dordrech ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 27 Haziran 2025 20:39 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2025 20:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Dirk Kuyt FC Dordrech'te
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Dirk Kuyt, Hollanda Eerste Divisie ekiplerinden FC Dordrecht ile anlaşma sağladı.

Daha önce ADO Den Haag ve Beerschot takımlarında teknik direktörlük yapan Dirk Kuyt ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

DIRK KUYT'UN İLK SÖZLERİ

Sözleşmeyi imzaladıktan sonra yeni takımı hakkında konuşan Dirk Kuyt, "FC Dordrecht'te yeni bir maceraya başlamayı dört gözle bekliyorum. Son yıllarda FC Dordrecht'in istikrarlı bir kulüp haline geldiğini gördüm. Hem iyi ve ofansif futbol oynayan hem de birçok genç yeteneği geliştiren bir takım. En kısa sürede çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum." diyerek geleceğe umutla baktığını açıkladı.


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