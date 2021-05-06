'Direkt' Devler Ligi için gözler Chelsea'de

Takımlarımızın son yıllarda Avrupa kupalarında başarısız sonuçlar alması, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sıraya gerilememize ve Süper Lig şampiyonunun önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılmasını tehlikeye soktu.



Sıralamada ilk 10'da yer alamadığımız için Süper Lig'i birinci bitiren takımın doğrudan katılımı, Devler Ligi'nde bu sezonu şampiyon bitirecek takımın aynı zamanda kendi liginde bu turnuvaya katılma hakkını elde etmesiyle mümkün olacak.



CHELSEA, TÜRKİYE İÇİN İLK 4'TE BİTİRMELİ



Şampiyonlar Ligi'nde yola devam eden Chelsea bu kupayı kazanıp, İngiltere Premier Lig sıralamasından Devler Ligi'ne katılım hakkı alamazsa, Türkiye Süper Ligi şampiyonu, gruplara katılabilmek için ön eleme oynamak zorunda kalacak.



Halen Premier Lig'de dördüncü sırada yer alan Chelsea, sezon sonunda ilk 4 içinde kalıp Devler Ligi vizesini alması durumunda Türk takımları açısından bir tehlike yaşanmayacak.



Devler Ligi'nin diğer iki yarı finalisti Real Madrid ve Manchester City, gelecek sezon da Kupa-1'e katılmayı garantilemiş durumda.



